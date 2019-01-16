Путин поздравил Ланового с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил актера академического театра им. Вахтангова Василия Ланового с 85-летием.

Путин направил Лановому поздравительную телеграмму, сообщает Кремль.

«Ваш юбилей – большое событие для любителей театра и кинематографа. Для всех почитателей Вашего щедрого, самобытного дарования. Яркие, незабываемые роли, созданные Вами за годы неустанного творческого поиска, стали подлинным эталоном актёрского мастерства, примером преданного служения искусству», – написал Путин.



Путин также отметил ответственную гражданскую позицию актера и огромное внимание, которое он уделяет сбережению памяти о героях ВОВ, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма.

В мае 2018 года Лановой пришел на инаугурацию Путина в ярко-оранжевой куртке. Он был доверенным лицом Путина во вемя предвыборной кампании.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В его послужном списке – роли в десятках художественных фильмов и яркие работы в телефильмах. Он снялся в таких картинах, как «Анна и командор», «Солдаты свободы», «Петровка, 38», «Бес в ребро», «Дни Турбиных», «Барышня-крестьянка», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.

Лановой не раз был отмечен высокими наградами.