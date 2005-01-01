Песков рассказал, за что ему стыдно

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признался, что ему иногда бывает стыдно говорить, что он чиновник.

В российском обществе полностью отсутствует толерантность к чужим словам, и неловкая фраза может привести к травле, сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Если есть чиновники, которым наплевать на людей, нужно их критиковать? Нужно. Но под каток общественной критики попадают все: и хорошие, и плохие. У нас в стране вообще принято травить чиновников», – отметил он.

Он добавил, что в России «целая армия» чиновников и их, возможно, «чересчур много». Нетерпимое отношение общества к чванству и к проявлению чрезмерной роскоши, по мнению Пескова, правильно, но большинство чиновников «самоотверженно работают на благо страны» и не замешаны в коррупции.

«А в обществе отношение к ним такое, что мне порой бывает стыдно говорить, что я чиновник. Ненависть льется через край», – посетовал он.

Ранее в интервью изданию Песков рассказал о пенсии Владимира Путина, прокомментировал сообщения о якобы существующем сговоре между Путиным и Дональдом Трампом, а также выразил отношение к Telegram-каналам.