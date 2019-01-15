МИД назвал статью американского издания о Бутиной заказным обманом

Российский МИД назвал статью Daily Beast о Марии Бутиной «заказом со стороны определенных политических кругов США».

МИД обвинил ФБР в том, что Бутину «жесткими условиями содержания в тюрьме и угрозами сурового приговора заставили оговорить себя». Теперь же «мастера «фэйк ньюс» пытаются снова прибегнуть к выдумке про «российское вмешательство», заявило министерство в Facebook.

Российское ведомство подчеркивает, что обычную работу МИДа пытаются представить в качестве доказательства «российского вмешательства». В частности, речь идет о визите делегации Национальной стрелковой ассоциации США в Москву. Визит помогала организовывать Бутина, ведь она входит в правление российской НПО «Право на оружие».

В том, что с делегацией встретился глава МИД России Сергей Лавров тоже нет ничего необычного, указывает ведомство.

МИД решил «открыть «секрет» и сообщил, что «с самого начала увлечения Вашингтона» санкциями против России американские послы «не переставали проситься на встречи» с фигурантами «черных списков».

Москва рекомендует «не очень добросовестным американским журналистам» прекратить обман читателей.