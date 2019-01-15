Названа страна с самыми красивыми женщинами

Венесуэла названа страной, отправившей на международные конкурсы красоты самых ярких представительниц, сообщают СМИ.

Совокупный рейтинг 2018 года, основанный на результатах пяти самых крупных мировых форумов составил портал Missosology, передает «Российская газета».

Венесуэла получила первое место в списке благодаря Марием Веласко, победившей в конкурсе Miss International 2018, Стефани Гутьерес, ставшей второй в Miss Universe и нескольких других призерах.

Также в топ-5 рейтинга вошли Филиппины, Мексика, Южная Африка и Вьетнам.