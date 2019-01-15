Полуфиналисты конкурса «Лидеры России» пообещали реализовать соцпроекты

Подавляющее большинство полуфиналистов конкурса управленцев «Лидеры России» заявили о намерении выполнить задание «Сердце лидера» и реализовать социальные проекты, сообщил руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он отметил, что задание «Сердце лидера» стало нововведением конкурса этого года. В рамках этого испытания участники для прохождения в финал должны запустить свой социальный проект. Комиссаров отметил, что тематику проекта конкурсанты должны выбрать самостоятельно, передает ТАСС.

«Что меня очень сильно порадовало? Несмотря на то, что часть полуфиналистов сказала: «Мы этим заниматься не будем», – и, видимо, не будут и отвалятся, подавляющее большинство с энтузиазмом отнеслось», – сказал Комиссаров.

Он отметил, что благодаря этому заданию удастся «запустить волну социальных проектов». Задание, по его словам, появилось в конкурсе потому, что лидер – это не только тот, кто может быть успешным, но и тот, кто может заботиться о других.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», призванный создать работающие социальные лифты для активных граждан. В первый сезон, который стартовал в октябре 2017 года, были поданы заявки от 200 тыс. человек. Были определены 103 победителя, а 67 участников первого сезона получили назначения: двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

Второй конкурс стартовал 10 октября. Заявки подали более 227 тыс. человек. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина.