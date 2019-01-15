Американский беспилотник провел разведку у линии разграничения в Донбассе

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk 15 января провел многочасовую разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и шесть с половиной часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с ДНР и ЛНР, передает «Интерфакс».

Полет проводился на высоте 16 тыс. метров и на расстоянии 70-80 километров от линии разграничения.

В январе принадлежащий Специальной мониторинговой комиссии (СММ) ОБСЕ беспилотник обстреляли в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная в Донбассе.