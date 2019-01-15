Грузинская оппозиция призвала не медлить с признанием автокефалии Украинской церкви

Депутат парламента от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Бокерия призвал власти не медлить с признанием автокефалии Украинской церкви, так как «каждый день промедления с этим наносит ущерб международным позициям Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это не только церковный вопрос, так как РПЦ тесно связана с российскими властями и является инструментом «путинского режима». Это инструмент используется в качестве агрессивных действий против соседей России и в целом на международной арене», – заявил Бокерия.

Бокерия, в прошлом секретарь совбеза Грузии и идеолог режима экс-президента Михаила Саакашвили, сказал, что «украинская автокефалия – явление важнейшее в геополитическом плане и победа не только украинского народа».

«В Грузии мы неоднократно сталкивались с тем, как использует Россия влияние РПЦ против нас, в прямой агрессии либо в пропагандистской войне», – сказал он.

«Лидеры «Европейской Грузии» уже поздравили народ Украины. Но мы не слышали позицию премьера, главы МИД или председателя парламента», – отметил депутат из крупнейшей оппозиционной фракции, которая насчитывает 21 мандат в 150-местно парламенте страны.

Он сообщил, что «Европейская Грузия» вызывает в парламент на начинающейся в феврале очередной сессии членов правительства, чтобы заслушать их позицию на этот счет.

Бокерия заявил, что медлить с признанием автокефалии Украинской церкви нельзя еще и в связи с тем, что Россия «ведет внутри Грузии пропагандистскую войну».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «важным и сенситивным» вопрос автокефалии церкви Украины, отметив при этом, что не будет торопиться поздравлять Киев с этим.

Среди грузинского духовенства нет единой позиции на этот счет. Скорее всего, следующий Синод, который соберется, предположительно, весной, примет официальное решение.