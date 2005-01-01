Руководитель военными операциями Израиля в Сирии ушел в отставку

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот ушел в отставку; он руководил военными операциями против присутствия Ирана в Сирии.

Его место занял Авив Кохави, который ранее воевал в Ливане и Палестине, а также возглавлял военную разведку. В последние годы он был заместителем Айзенкота, передает РИА «Новости».

«За последние четыре года Армия обороны Израиля добилась значимых достижений, проведя тысячи мощных и точных операций, закрепивших ее репутацию в глазах противников как изощренной и креативной военной силы, способной удивлять», – заявил Айзенкот на церемонии передачи полномочий.

Он заявил, что Армия Израиля боролась с сильным врагом, и сейчас ежедневно предотвращает «консолидацию военного присутствия Ирана в Сирии и вооружение «Хезболлах» в Ливане».

Айзенкот руководил Генштабом четыре года, на военной службе он находился 40 лет.

Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху пообещал продолжить «наступательную политику» против иранских сил в Сирии после смены главы Генштаба.

«Я советую им поскорее убраться оттуда, потому что мы продолжим нашу наступательную политику … без страха и перерыва», – заявил он.

Накануне Биньямин Нетаньяху также заявил, что ради предотвращения военного закрепления иранских сил на сирийской территории Израиль готов наращивать атаки на иранские объекты в соседней стране.