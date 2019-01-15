Кокорин отказался есть тюремную пищу

Футболист Александр Кокорин в тюрьме отказывается употреблять тюремную пищу, еду он заказывает отдельно, сообщила правозащитник Светлана Метегина, посетившая спортсмена в СИЗО «Бутырка» 11 января.

«Это не значит, что в СИЗО плохо кормят, но все равно это не питание на воле, конечно. И Кокорин пользуется своими правами... В камере у Мамаева тоже как раз обеды разносили: котлеты, пюре. И первое, и второе было. По боксам понятно, что это не тюремная еда, а заказанная», – рассказала правозащитница в ответ на вопрос журналиста «Советского спорта» о том, отказывается ли Кокорин принимать пищу, приготовленную в «Бутырке».

Метегина добавила, что у Кокорина также разболелось прооперированное колено, которое не получает должной нагрузки в условиях следственного изолятора.

Она отметила, что второй фигурант дела об избиении федерального чиновника, футболист Павел Мамаев не украшал свою камеру к Новому году, а Кокорин провел новогодние праздники спокойно за просмотром новогоднего обращения президента России.

В декабре Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину, Мамаеву и двум другим фигурантам уголовного дела о нападении на федерального чиновника.

Арест продлится до 8 февраля 2019 года.