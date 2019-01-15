Соцсети высмеяли Трампа, накормившего спортсменов бургерами

Пользователи социальных сетей высмеяли решение президента США Дональда Трампа накормить победителей национального чемпионата по американскому футболу среду вузов фастфудом.

В понедельник президент США принял в Белом доме команду по американскому футболу Clemson Tigers («Тигры Клемсона»), занявшую первое место в плей-офф национального чемпионата по американскому футболу среду вузов. Однако из-за шатдауна часть сотрудников Белого дома, в том числе повара находится в неоплачиваемом отпуске. В результате Трамп угощал спортсменов бургерами из ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», «Бургер Кинг» и Wendy's, к ним также заказали картошку-фри и пиццу. Всю еду американский лидер приобрел на личные средства.

На столах в Белом доме были расставлены золотистые канделябры с зажженными свечами, а на серебристых подносах разложены высящиеся в три ряда картонные упаковки с фастфудом, передает РИА «Новости».

«Мне все это нравится. Это все хорошая штука, прекрасная американская еда. Очень интересно будет посмотреть в конце вечера, сколько останется… У нас пиццы, у нас 300 гамбургеров, много-много картошки фри, вся наша любимая еда», – сказал сам Трамп, описывая гостьям угощение.

WATCH: President Trump hosted the Clemson Tigers at the White House to celebrate their national championship.



The president provided the team with a fast-food feast, which he said he paid for himself. pic.twitter.com/q9fZL3fNIo — NBC News (@NBCNews) January 15, 2019

Ряд пользователей соцсети сочли решение Трампа смелым и «гениальным». Однако не все оценили старания американского президента, некоторые из них предположили, что еда уже потеряла свои вкусовые качества и остыла. «Холодные Биг-Маки – «очень круто». И, конечно, все знают, что картофель-фри из «Макдоналдса» становится «лучше», с каждой минутой после приготовления», – сыронизировал один из пользователей.

«Лол. Новые президентские обеды. Что дальше? Соки в коробках вместо напитков в бокалах?» – поинтересовался еще один.

Некоторые также обратили внимание, что Трамп угощал гостей не самой полезной пищей. «И это после всей работы, которую проделала Мишель Обама для популяризации здорового питания. Кормить спортсменов вредной пищей», – возмутилась одна из пользователей.

«Студенты, которые могут в любой день купить себе фастфуд, выиграли чемпионат и поехали в Белый дом, чтобы поесть фастфуд. Вот это да!», – добавила еще один пользователь Сети.

Другие с иронией отнеслись к выбранной Трампом «американской еде». «А вообще, назвав «американской едой» итальянскую пиццу, бельгийскую жареную картошку и сэндвич с именем немецкого города, Трамп вложил политический подтекст?», – сыронизировал автор Telegram-канала «Выпускайте Кракена!».

Некоторые также обратили внимание на несоответствие фастфуда расставленным на столе в Белом доме изысканным подсвечниками. «Эпичное фото Дональда Трампа с роскошным банкетным столом, на котором при свете литых восковых свечей преют бургеры и картошечка из «Макдака», будет хорошей эпитафией на его политическом надгробии», – пишет автор канала «Красный Сион».

«Не могу видеть позолоченные канделябры среди этой холодной еды, даже портрет Линкольна (на фото) выглядит разочарованным», – написала в Twitter пользователь по имени Лаура.

Напомним, шатдаун побил исторический рекорд продолжительности в США. Президент страны Дональд Трамп объявил о «гуманитарном кризисе», призвав демократов положить конец шатдауну.