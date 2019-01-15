Впервые в России вынесли приговор об угрозе движения на железнодорожном транспорте

В Тверской области суд вынес приговор по уголовному делу об угрозе безопасности движения железнодорожного транспорта в отношении троих мужчин, положивших на пути каркас от холодильника.

«Мировой судья судебного участка № 2 Нелидовского района Тверской области вынес приговор в отношении трех местных жителей», – цитирует ТАСС представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерину Короткову.

По ее словам, приговор по ст. 267.1 УК РФ («действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств») выносится в России впервые.

Как установил суд, в мае 2018 года трое пьяных молодых людей решили развлечься и установили на путях около станции Нелидово в Тверской области каркас от холодильника, набив его для веса и устойчивости кирпичами. С конструкцией столкнулся грузовой поезд.

«Несмотря на отсутствие пострадавших и причиненного ущерба, установленное препятствие создало угрозу схода состава, учитывая, что максимальная разрешенная скорость на этом участке путей была 200 км/ч, при этом поезд двигался под уклон», – уточнила Короткова.

ЧП удалось избежать, так как машинист применил экстренное торможение.

По решению суда одному мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь месяцев условно с испытательным сроком в один год, остальным – в виде ограничения свободы на срок один год.