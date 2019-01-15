Роспотребнадзор опроверг проведение экспертизы о пропаганде нацизма в комиксе Marvel

Роспотребнадзор опроверг сообщения СМИ о проведении специалистом ведомства экспертизы на наличие пропаганды нацизма в комиксе Marvel о супергерое Дэдпуле.

«Роспотребнадзор в соответствии с действующим законодательством не обладает полномочиями по проведению каких-либо экспертиз, консультаций в отношении наличия (отсутствия) в материалах призывов, пропаганды нацизма либо расизма, содержания нацисткой символики», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роспотребнадзор также напомнил, что не имеет полномочий на аккредитацию, из чего следует, что ведомство не аккредитовывало экспертов на право проводить экспертизу материалов, планируемых к изданию с маркировкой 18+, и на проведение их экспертизы на предмет содержания пропаганды нацизма, расизма или нацистской символики.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что издательство «Комильфо» отказалось от публикации одной из глав комикса Marvel о супергерое Дэдпуле после консультации с экспертом Роспотребнадзора, который заявил, что один из отрицательных персонажей пропагандирует нацизм.