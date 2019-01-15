Мать найденных истощенными в московской квартире детей могут наказать

У матери двух истощенных девочек, обнаруженных в квартире в Некрасовке, есть еще два ребенка, ей грозит уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Москве.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли мать детей недалеко от дома. Ею оказалась 26-летняя москвичка, которая якобы ненадолго вышла из дома по делам с двумя другими детьми – новорожденным малышом и семилетним сыном», – сообщили в столичном управлении МВД.

Все дети были доставлены в медучреждение для проведения обследования.

Полиция проводит проверку. В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Рен-ТВ», когда мать с детьми доставили в отдел полиции, еще одному ребенку стало плохо, его пришлось отвезти в больницу.

Ранее во вторник в московской квартире на 1-й Вольской улице сотрудники экстренных служб нашли двух истощенных девочек двух и пяти лет.