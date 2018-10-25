Финляндия, Швеция и Норвегия задумались о регулярном проведении военных учений

Министр обороны Финляндии Юсси Ниинисте в ходе визита в Швецию представил идею о регулярном проведении совместных военных учений Северных стран.

Министры обороны Северных стран собрались в городе Сэлен, где проходит конференция по вопросам безопасности, пишет Yle.

Отметим, что военно-морские силы Северных стран регулярно проводят совместные учения с 1997-го года, а Военно-воздушные силы – около 10 лет. Совместные учения сухопутных сил также уже проводились в северных регионах Финляндии, Швеции и Норвегии.

В прошлом году Юсси Ниинисте говорил, что состоявшиеся осенью крупнейшие учения НАТО Trident Juncture 2018 являются стабилизирующим фактором и не будут беспокоить Россию.