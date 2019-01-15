Свингеров в Египте приговорили к 20 годам лишения свободы

В Египте семейную пару приговорили к 20 годам лишения свободы за организацию вечеринок свингеров, сообщают СМИ.

Приговор вынес уголовный суд города Шобра аль-Хейма. Свингеров обвинили в склонении к проституции, создании салона для занятия ею и «злоупотреблении средствами связи для распространения порока», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Масри аль-Яум».

Сообщается, что мужчина, который работает автомехаником, опубликовал в Сети снимки обнаженной жены и предложение к другим семейным парам принять участие в оргии.

Семья свингеров смогла организовать несколько встреч, но в итоге мужа с женой арестовали.