Демократы в США в третий раз сорвали принятие закона о санкциях против России

В знак протеста против шатдауна демократы в Сенате США в третий раз заблокировали законопроект «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке».

За документ, предлагающий вводить санкции в отношении тех, кто помогает сирийским властям, проголосовали 50 членов Сената, против – 43. Таким образом, проект закона поддержали менее двух третей сенаторов при необходимых 60 голосах, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-SPAN.

Напомним, документ предлагает ввести санкции против России и Ирана за помощь Дамаску.