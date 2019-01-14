Эксперт: Беглов начнет изменение системы управления Санкт-Петербургом

«Беглов задумал довольно существенное усиление команды. Санкт-Петербург немножко замедлился в развитии последние годы. Но это отставание, которое можно покрыть в сжатые сроки», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова. Так она прокомментировала речь главы Петербурга Александра Беглова, анонсировавшего структурные перемены в администрации города.

«Беглов – неплохой организатор, с ним согласятся работать довольно знаковые эксперты и специалисты. В ближайшее время он начнет озвучивать, прежде всего, кадровые изменения. Но в дальнейшем изменения могут коснуться самой структуры администрации Санкт-Петербурга и технологий работы. Сейчас система довольно косная и неповоротливая», – сказала руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Эксперт предполагает, что Беглов начнет изменение системы управления Санкт-Петербургом, без чего невозможно развивать город.

«Что сейчас в тренде и что нужно Питеру – так это разного рода проектные команды из ведущих экспертов и практиков, которые решали бы конкретные первоочередные задачи для города, в части инфраструктурного развития и благоустройства», - говорит эксперт, отмечая, что «Беглов сказал о необходимости комфортной жизни именно для горожан, а не исключительно туристов. Это и будет делаться. И здесь привлеченные специалисты могли бы пригодиться».

По прогнозу эксперта, в северной столице будет дана возможность для реализации лучшим местным кадрам.

«Питерские вузы стали источником огромного числа экспертов и специалистов управления высокого уровня», - сказала Соколова. Она уверена, что в город вернется часть этих специалистов.

«Скорее всего, это будут люди, которых Беглов знает по предыдущей работе, специалисты, имеющие опыт федеральной службы, – говорит она. – Надо понимать, что это будут люди с серьезными связами на федеральном уровне, которые смогут эффективно отстаивать интересы города в федеральном центре, что очень важно».

Как сообщала в понедельник газета ВЗГЛЯД, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании заявил, что городское правительство должно стать открытым и готовым к переменам.

«Цель нашей работы в том, чтобы сделать Петербург городом с современной инфраструктурой, с развитой социальной сферой и мощной экономикой. Городом, обращенным в будущее», – цитирует его официальный портал правительства города.

По словам Беглова, на пути к этой цели город столкнулся с вызовами, на которые необходимо дать ответ. Успешную работу правительства он связал с неизбежными кадровыми и структурными изменениями.