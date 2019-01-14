Умер конструктор газотурбинных авиадвигателей Александр Саркисов

Конструктор и разработчик авиадвигателей Александр Саркисов умер 13 января на 83-м году жизни, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

«К глубокому сожалению, выдающийся конструктор Александр Саркисов скончался 13 января», – сообщили в пресс- службе, передает ТАСС.

Исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин рассказал, что Саркисов умер после продолжительной болезни.

Саркисов родился в 1936 году в Москве. В 1959 году он окончил Уфимский авиационный институт по специальности «Двигатели летательных аппаратов», до 1982 года он трудился в уфимском ОКБ Министерства авиационной промышленности, преподавал в Уфимском авиационном институте.

С 1983 по 1987 годы он работал замначальника – главным инженером Главного управления Минавиапрома. С 1988 по 2002 годы занимал должность генерального конструктора – руководителя ФГУП «Завод им. В. Я. Климова».

С 1990 года Саркисов являлся профессором Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, а в 1991 году стал доктором технических наук.

Саркисов внес большой вклад в создание газотурбинных двигателей для гражданских и военных самолетов, включая Су-15, Су-25, МиГ-21БИС, МиГ-29, Ил-114, Ан-140 и т.д.