Суд в Киеве обязал возбудить уголовное дело против генпрокурора Луценко

В Киеве суд предписал Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении генпрокурора Украины Юрия Луценко и его первого заместителя Дмитрия Сторожука по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Соломенский райсуд Киева установил, что на личном приеме председателя СБУ Василия Грицака некий гражданин подал заявление о совершении коррупционного правонарушения Луценко в сговоре со своим первым заместителем, передают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

СБУ перенаправила заявление в НАБУ, однако бюро отказалось открывать уголовное производство по указанным фактам.

После этого заявитель подал жалобу в суд на действия бюро и 28 декабря суд удовлетворил ее.

Напомним, в декабре Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства советника мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк, но отказался ее озвучить.

Генпрокурор Украины на фоне обвинений в недобросовестном расследовании убийства сообщал, что подает в отставку, однако Рада не приняла его решения.