В Крыму отреагировали на предложение Киева отречься от России ради воды из Днепра

Республика Крым не нуждается в поставках воды из Украины и может обеспечить водоснабжение своими силами, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука сообщил, что Киев может вернуть поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, если полуостров снова вернут Украине, передает РИА «Новости».

«Крымчане не нуждаются в поставках воды, тем более такой ценой. Пусть киевские власти сами пьют свою воду, а мы с вопросами водоснабжения нашего региона успешно справляемся, тем более что погода нам в этом помогает», – сказал Фикс.

Он также посоветовал Киеву заниматься наведением порядка у себя и перестать вмешиваться в дела российского Крыма.

10 января председатель госкомитета Крыма по водному хозяйству Игорь Вайль сообщил, что полуостров обеспечен водой на весь 2019 год.