Эффектный прыжок кота за птицей впечатлил пользователей Сети

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как кот в прыжке ловит залетевшую в здание птицу.

Судя по описанию в Twitter, видео было снято в аэропорте Израиля. Увидев птицу, кот пустился в погоню и не отставал от пернатой, несмотря на скользкий пол. В последний момент усатый хищник в прыжке поймал птицу и убежал с добычей.