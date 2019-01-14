Кедми: Россию нельзя втиснуть в один континент

Россия является единственной страной в мире, которая выходит за рамки одного континента, Западу следует прекратить втискивать ее в Европу или Азию, заявил бывший глава израильский спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Кедми отметил, что многие, в том числе на Западе, пытаются определить, к какому континенту идеологически, культурно и политически относится Россия. По мнению израильского эксперта, в этом проявляется мышление «графств и княжеств», на которые менее двух столетий назад были раздроблены такие европейские государства, как Германия и Италия.

«Россия слишком велика и слишком великая, она слишком большая, чтобы можно было ее втиснуть в один континент. И не надо пытаться это сделать! Все попытки втиснуть Россию в какой-то континент – это ограничить ее возможностей и потенциала, сделать ее меньше, чем она сама по себе», – приводит его слова «Экономика сегодня».

Кедми призвал не относиться так к России, единственному государству в мире, которое «по своей величине и качеству выше и больше, чем какой-то континент».

Все остальные страны, любое европейское государство, США и даже Китай, не являются исключением и существуют в рамках лишь одного континента.

«Единственная страна в мире – Россия – больше континента. Кто-то часть чего – тут как раз наоборот. И не надо мерить Россию мерками каких-то европейских княжеств, или чего-то другого», – заключил он.