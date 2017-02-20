Пригожин ответил на оскорбления со стороны Шевченко

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал публикацию журналиста Максима Шевченко в связи с публикацией Следственным комитетом России данных об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР).

В своем Facebook Шевченко написал, что в августе-сентябре якобы пытался встретиться с Пригожиным. «И он ушел от встречи. (…) Мне рассказывали, что он, типа, «рос на улице», «шел по улице», понимает «уличные расклады». А в ответ [я] получил наглое высокомерное хамство, уверенного в безнаказанности сомнительного ссученного барыги, спрятавшегося за крышующими его погонами и мундирами», – заявил Шевченко.

Пригожин в ответ на просьбу ФАН прокомментировать заявление Шевченко сказал, что не читал скандальный пост. Когда его ознакомили с содержанием публикации, Пригожин отметил: «Я господина Шевченко не читал и читать не буду. Но хочу отметить, что выражение «ссученный барыга» больше подходит Шевченко, поскольку на слова журналиста его высказывания не похожи».

Предприниматель подчеркнул, что никаких встреч с Шевченко у него не было назначено. «И я не обязан встречаться с каждым, кто будет об этом просить, особенно через какие-то непонятные цепочки», – заметил бизнесмен.

«Что касается языка, которым старается объясняться Шевченко, то вряд ли он сумеет научиться блатному жаргону у своего хозяина – уголовника [Михаила] Ходорковского, потому что если Ходорковский попытается говорить на этом жаргоне, то будет выглядеть как петух распальцованный», – объяснил Пригожин.

«А если господин Шевченко хочет найти виновных, то пусть съездит в ЦАР. Странно, что он не поехал в составе группы журналистов-расследователей в августе прошлого года. Видимо, смелый только на словах», – заключил предприниматель.

Ранее в СК рассказали об обстоятельствах убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР). Сообщалось, в частности, что военные уговаривали журналистов не отправляться в ночную поездку, однако те не прислушались к советам.

Доклад Следственного комитета подвергся критике со стороны экс-главы Центра управления расследованиями Андрея Коняхина, утверждавшего, что СКР допустил «огромное количество ошибок». Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявляла, что доклад СКР основан на материалах дела, а не догадках источников, которые не заинтересованы в раскрытии преступления.