Соловьев предложил подумать о методах для предотвращения взрывов газа

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя обрушение двух этажей дома в Шахтах из-за взрыва газа, поинтересовался, какие меры помогут избежать подобных трагедий.

«Есть ли методы позволяющие полностью избежать возможности такого рода разрушительных взрывов газа, кроме отказа от его использования?» – поинтересовался Соловьев в Twitter.

Есть ли методы позволяющие полностью избежать возможности такого рода разрушительных взрывов газа , кроме отказа от его использования ? https://t.co/QjJv0sYMWf — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) January 14, 2019

Некоторые подписчики телеведущего считают, что решить проблему поможет оснащение квартир датчиками, которые могут обнаруживать утечку газа и передавать эти данные в аварийные службы.

В то же время другие пользователи соцсети предположили, что проблема кроется в нарушении мер безопасности и человеческом факторе. «Да все есть и делается... Проверками воздуховодов замучили – вместо одного раза теперь три раза в год, 100% газовых плит проверяется теперь каждый год вместо одного раз в три года. Все дело: пьянство, деменция, Альцгеймер (вообще страшно), самостоятельное подключение», – написал один из пользователей.

Утром 14 января в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газа. Обрушились два этажа, погибла женщина, спасены восемь человек, судьба еще троих остается неизвестной. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа.