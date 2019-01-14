Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 35 копеек – до 67,22 рубля, курс евро поднялся на 46 копеек, составив 77,16 рубля.

Стоимость нефти подешевела до 59,70 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».