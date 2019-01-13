В Госдуме оценили отношения России и Белоруссии

Отношения России и Белоруссии отличные должны развиваться и улучшаться, нельзя допускать ситуаций, которые бы могли разделить братские народы, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Шамсаил Саралиев.

«У нас с Белоруссией отличные отношения. Эти отношения надо улучшать и всеми возможными, и невозможными силами. Не допускать никаких сценариев, чтобы разделить братские народы», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) призвала власти страны ограничить трансляцию российских телеканалов и заменить их программами собственного производства или иностранными.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Белоруссию хотят толкнуть на путь Украины.