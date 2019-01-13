Кандидат в президенты Украины сообщил о слежке за собой

Мэр Львова Андрей Садовый, выдвинутый кандидатом в президенты Украины на предстоящих выборах, заявил, что за ним следят спецслужбы.

«Сегодня я увидел, что за машиной, на которой я езжу, другая машина какая-то ездит. Думал, кто? Но дали информацию, что это специальные службы», – рассказал Садовый в интервью «Общественному радио».

Украинский политик при этом не уточнил, откуда у него такая информация и какие именно спецслужбы за ним следят. Он посетовал, что не получал никаких официальных уведомлений на наблюдение за ним.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинцам предстоит сделать выбор между клоуном, агентом ЦРУ и чемпионом антирейтинга.

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий объяснил, почему десятки кандидатов, заведомо зная, что не имеют перспектив на выборах президента Украины, все-таки начинают сбор средств на свои «предвыборные кампании».