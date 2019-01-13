Подсчитано число выданных украинцам виз в Польшу

За прошлый год польские консульские учреждения выдали гражданам Украины 876 тыс. 64 визы, свидетельствуют данные министерства иностранных дел Польши.

Наибольшее число виз в 2018 году выдало консульство Польши во Львове – почти 278 тыс. (31,7%). В Луцке было выдано около 179 тыс. виз (более 20%), в Харькове – более 145 тыс. виз (16,6%), в Виннице – почти 130 тыс. виз (14,8%), сообщает «Укринформ».

Меньше всего выдано виз в Киеве – более 87 тыс. (почти 10%) и в Одессе – свыше 57 тыс. (более 6,5%).

В сравнении с 2017 годом число виз, выданных украинцам в польских консульских учреждениях, уменьшилось примерно на 240 тыс. Украинское издание уточняет, что это связано с введением с 11 июня 2017 года безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в большинство стран ЕС, в том числе в Польшу.

Ранее польские власти сообщали, что в республике работают 2 млн украинцев.