Де Ниро объяснил, почему не сможет сыграть Трампа

Американский актер Роберт Де Ниро заявил, что никогда не станет играть роль прездента США Дональда Трампа, так как не сможет сопереживать своему герою.

«Для каждого образа, который я изображаю, я всегда нахожу что-то, что вызывает чувство сопереживания», – сказал 75-летний актер. По его словам, того, кого ему предстоит играть, он долго изучает под разными углами, передает ТАСС.

«В случае Трампа я каждый день заново пытаюсь найти хоть что-то, что вызовет чувство сопереживания, но мне это не удается, это невозможно», – отметил Де Ниро.

По его словам, Трамп остается для него «глубоко несимпатичным», а единственным подходящим ответом на предложение сыграть его роль было бы слово «Никогда».

Актер признался, что считает президента США «ужасным» и «совершенно аморальным» человеком, опасным для страны и демократических ценностей.

Де Ниро и Трамп уже обменивались резкими высказываниями. Так, в июне актер на церемонии вручения премии «Тони» со сцены обругал американского президента. Трамп в ответ назвал Де Ниро человеком с «низким уровнем интеллекта».