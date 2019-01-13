В КНДР сильно подорожало продовольствие

Под влиянием международных экономических санкций в отношении Пхеньяна в КНДР за последние несколько месяцев сильно подорожало продовольствие, сообщает японское издание «Асахи».

По словам перебежчиков из КНДР, за последние несколько месяцев в Северной Корее примерно в 1,7 раза подорожала кукуруза, которая является основой рациона значительной части населения страны, передает ТАСС.

Кроме того, примерно в 1,4 раза увеличились цены на пшеничную муку, а ввозимые из Китая телевизоры и электрические батарейки подорожали вдвое.

На этом фоне в КНДР развертывается массовое движение за укрепление дисциплины и сдержанность в потреблении, особенно осуждаются надежды на экономическую помощь со стороны Южной Кореи и «вредоносная болезненная привязанность к импортным товарам», сообщает японское издание со ссылкой на попавшие к ней методические документы Трудовой партии Кореи.

«Если мы будем пытаться продолжать революцию, получая помощь от Юга, то развалимся так же, как СССР и Восточная Европа», – цитирует издание один из документов.

В настоящее время в отношении КНДР в связи с проводившимися там ранее ядерными и ракетными испытаниями действует жесткий режим санкций, утвержденных Советом Безопасности ООН.

В частности, ограничены или запрещены поставки многих видов товаров, введены серьезные лимиты на предоставление Пхеньяну нефти и нефтепродуктов. Действует также запрет на закупки практически всех основных экспортных товаров КНДР.

Накануне стало известно, что Госдеп решил ослабить ограничения на поставки гуманитарной помощи КНДР. Напомним, в ноябре 2018 года Совбез ООН уже ослаблял санкции против Пхеньяна.