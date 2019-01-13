На границе США с Мексикой обнаружили сеть тоннелей

Правоохранительные органы Мексики обнаружили тоннель, который, по подозрению местных властей, использовался для переправки наркотиков и людей в американский штат Аризона, сообщает The Hill. По данным издания, это уже третий нелегальный подземный переход из Мексики в США, выявленный за месяц.

По данным полиции, длина последнего найденного тоннеля составляет около 10 метров, передает РИА «Новости».

«Это третий туннель, который был обнаружен за последний месяц на фоне частичного закрытия федеральных ведомств и на фоне ожесточенных дебатов по поводу предложения президента (США Дональда) Трампа построить стену вдоль границы США и Мексики», – сообщает издание.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил американцам о «гуманитарном кризисе» от нелегальной иммиграции, призвав демократов вернуться в Вашингтон, «чтобы остановить ужасающий гуманитарный кризис на южной границе» США.