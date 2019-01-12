Константинополь назначил главу ставропигии в Киеве

Синод Константинопольской церкви назначил главой восстановленной ставропигии экуменического патриарха в Киеве архимандрита Константинопольского престола Михаила Анищенко, сообщили в Константинопольском патриархате.

Синод проходил 9–11 января в Стамбуле, передает ТАСС.

По данным греческого агентства церковных новостей «Ромфеа», ранее Анищенко «служил ряд лет духовным настоятелем православной общины в Анталии (Турция), которая принадлежит к священной Писидийской митрополии».

Ставропигия (постоянное представительство) Константинопольского патриархата в Киеве была восстановлена решением синода Константинопольской православной церкви под председательством патриарха Варфоломея 11 октября 2018 года. Тогда же была снята анафема с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета (УПЦ КП) и Макария (УАПЦ).

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины.

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