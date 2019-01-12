СК начал проверку информации об «ожившей» в морге пенсионерке

В Амурской области следователи оценят действия полицейского, отправившего в морг пенсионерку, которая потом «ожила», сообщили в СУ СКР по региону.

«Следственным отделом по городу Белогорску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки опубликованного в одном из средств массовой информации факта о гибели жительницы села Васильевка Белогорского района», – сообщили в СУ СКР.

В ведомстве отметили, что в рамках проверки будет дана оценка действиям должностного лица, принявшего решение о направлении женщины в морг.

Ранее в субботу родственники обнаружили пенсионерку без признаков жизни и вызвали полицию. Сотрудник ОВД самостоятельно констатировал смерть и направил «тело» в морг. Там женщина стала подавать признаки жизни, ее направили в реанимацию, но врачам спасти ее не удалось.