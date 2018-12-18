Героев Marvel и DC превратили в котов

Индонезийский художник и дизайнер Фаярека Сетьяван создал серию работ под названием Catvengers (от английских слов Cats и Avangers – коты и «Мстители»), в рамках которой превратил пушистиков в супергероев киновселенных Marvel и DC.

Результат работы художника опубликован в Instagram. На рисунках засветились Котпул, Кот-Веном, Кот-Муравей, Аквакэт, Кот-Бэтмен, Кот-паук.

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