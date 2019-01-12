Возлюбленная Фредди Меркьюри получит за «Богемскую рапсодию» более 50 млн долларов

Возлюбленная солиста группы Queen Фредди Меркьюри Мэри Остин получит 40 млн фунтов стерлингов (свыше 50 млн долларов) за фильм «Богемская рапсодия», в котором она не принимала участие, а ее роль исполнила актриса Люси Бойнтон.

Как сообщает Daily Mail, по завещанию Меркьюри, Остин полагаются 50% от доходов произведений, связанных с его именем. После смерти родителей исполнителя размер авторских отчислений, полагающихся Остин, вырос до 75%.

Газета отмечает, что, по данным финансовой отчетности, доходы Queen делятся между самим Меркьюри и тремя другими участниками группы. По информации газеты, Остин полагаются 19% от дохода, передает РИА «Новости».

Остин до сих пор проживает в доме, принадлежавшем Фредди Меркьюри. Возлюбленная легендарного рокера ведет замкнутый образ жизни. Шесть лет назад она призналась, что наследство Меркьюри стало для нее бременем.

В частности, Остин отошли лондонский особняк Меркьюри стоимостью 20 млн фунтов стерлингов, а также коллекция произведений искусства и мебель времен Людовика XV.

Меркьюри умер в ноябре 1991 году от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.

Напомним, «Богемская рапсодия», рассказывающая о жизни британской рок-группы Queen, получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм», церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе.