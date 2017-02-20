Юморист Зеленский устроил штурм офиса в Киеве

Украинский шоумен и кандидат в президенты этой страны Владимир Зеленский в пятницу вместе с группой силовиков принимал участие в штурме офиса в центре Киева.

«Этот офис спорный, дело в судах, но Зеленский совместно с национальной полицией его штурмуют», – передает ФАН со ссылкой на украинские СМИ слова очевидца событий, назвавшегося «защитником» офиса.

Сообщается, что в районе офиса на улице Большой Васильковской задержаны пять человек, их поместили в автобус силовиков.

Как уточняют украинские СМИ, при поддержке национальной полиции Украины Зеленский захватывал офис, который, согласно документам, принадлежит его жене. Помещение, предположительно, заняли представители компании, имевшей первоочередное право покупки офиса.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, что на предстоящих президентских выборах украинцам предстоит выбрать между клоуном, агентом ЦРУ и чемпионом антирейтинга.