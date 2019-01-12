У берегов Франции найдена подлодка Второго Рейха

Вблизи города Виссан на севере Франции из-за сильного отлива обнаружили обломки немецкой подводной лодки UC-61 времен Первой мировой войны.

Историки сообщают, что подводная лодка застряла на мелководье в ночь с 25 на 26 июля 1917 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету La Voix du Nord.

Местный гид Винсент Шмитт объяснил, что миноносец сел на мель. «У него была задача установить мины. Но для этого надо было подойти к берегу, потому что в открытом море от Англии до Франции находились сети для борьбы с подлодками», – сказал он, уточнив, что эта подлодка подошла слишком близко к пляжу.

25 членов экипажа смогли эвакуироваться, а субмарину взорвали, чтобы она не досталась противнику, однако немецких моряков задержали на берегу.

Летом прошлого года моряки Балтфлота обнаружили затонувшую подводную лодку времен Великой Отечественной войны, предположительно, советского производства.