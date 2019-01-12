Собака напала на ребенка в Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело после нападения собаки на девятилетнего мальчика, который в итоге получил серьезные травмы, сообщили в ГУМВД России по региону.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства нападения собаки на ребенка, произошедшего 8 января в поселке Вахтан Шахунского района. По данному факту отделом дознания отдела МВД России по городу Шахунья возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Санкция статьи предусматривают наказание до трех лет ограничения свободы либо арест на срок до шести месяцев.

По данным телекомпании «Сети НН», на ребенка на напала соседская собака, когда он возвращался из гостей домой. Местный житель-подросток случайно увидел растерзанного ребенка почти без одежды и вызвал скорую помощь. Сейчас мальчик находится в детской областной больнице в тяжелом состоянии.

Местные жители рассказывали, что хозяевам собаки ранее делали замечания в связи с агрессивным поведением животного.

В понедельник в сети опубликовали ролик, на котором волк в Челябинском парке имени Гагарина набросился на ребенка.

В октябре в Краснодарском крае во время циркового представления с дикими животными львица через ограждение набросилась на ребенка, сидевшего в первом ряду.