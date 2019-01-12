Дымовая шашка взорвалась в киевском ТЦ

В торгово-развлекательном центре в Киеве произошел взрыв, есть пострадавший, сообщили в отделе коммуникаций столичной полиции.

«Около 12-и часов в дежурную часть поступила информация, что по улице Борщаговской в торговом центре прозвучал взрыв. На месте происшествия работают полицейские, взрывотехники, врачи «скорой» и спасатели», – сообщает киевская полиция в Facebook.

Как сообщают свидетели, на третьем этаже ТРЦ проводились ремонтные работы. Один из мужчин пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении и зажег дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке.

«Эта информация будет проверяться. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

На момент взрыва в центре не было посетителей, всех рабочих эвакуировали.

Полиция проводит проверку.