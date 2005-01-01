Руководитель проекта «Радиоастрон» прокомментировал ситуацию с телескопом «Спектр-Р»

Проект по изучению Вселенной в радиодиапазоне волн с помощью российского космического телескопа «Спектр-Р» (проект «Радиоастрон») завершится, если с аппаратом не удастся восстановить связь и начать передавать управляющие команды, заявил руководитель научной программы проекта, член-корреспондент Российской академии наук Юрий Ковалев.

Ковалев заявил, что «у нас не бывает ситуации, когда спутник постоянно куда-то смотрит и наблюдает»; следовательно, «если спутником управлять будет нельзя, это означает завершение научной программы проекта «Радиоастрон», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что космический телескоп работает только в закладываемом ему с Земли интервале времени.

Так, перед каждым сеансом на борт закладывается программа наблюдений, перед ней посылается сигнал на включение приемо-передающей антенны.

В данный момент такая команда не проходит на борт аппарата. Когда она проходит, спутник переводится в необходимое направление, чтобы 10-метровый телескоп следил за необходимым объектом в космосе, а полутораметровая антенна поворачивается на наземную станцию слежения.

После этого проводятся научные наблюдения, данные присылаются ученым в режиме реального времени.

«По окончании сеанса наблюдения приемники выключаются, и космический радиотелескоп переводится в «домашнее положение». Приемники выключаются для того, чтобы усилители на борту космического аппарата не сгорели от наведенных от передатчиков токов», – рассказал Ковалев.

В настоящий момент телескоп «Спектр-Р» находится в данном положении – это оптимальный режим, когда «необходимые части спутника защищены от Солнца». При этом «солнечные батареи питаются и запитывают аппарат, но другие части спутника охлаждаются».

Ковалев уточнил, что научная аппаратура на космическом телескопе «Спектр-Р» работает, это видно по последней полеченной телеметрической информации.

«Телеметрия – это достаточно большой объем информации. Насколько я знаю, надо понимать, что Астрокосмический центр анализирует телеметрию с научной аппаратуры, с нашей стороны никаких проблем видно не было. Подробности про аппаратуру управления нужно обсуждать с НПО им. Лавочкина», – сказал он.

Отмечается, что «даже при отсутствии связи удалось узнать, что аппарат жив, на борту есть питание, научная аппаратура жива, высокоинформативный радиокомплекс работает». Вероятно, «со спутником все нормально, и проблема заключается в том, что не включается передатчик по команде с Земли».

«Сейчас НПО им. Лавочкина занимается тем, чтобы решить эту проблему», – добавил руководитель научной программы проекта «Радиоастрон».

Ковалев сообщил также, что обработка научных данных, полученных со «Спектр-Р», в случае завершения его работы займет еще несколько лет.

«Пока мы не знаем, когда завершится научная программа «Радиоастрон», и надеемся, что она не завершится сегодня», – подчеркнул ученый.

Ранее стало известно о потере управления единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р».

При этом сообщается, что весной 2019 года запланирован запуск в космос нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».