Мегин Келли окончательно уволили с NBC

Звездную телеведущую 46-летнюю Мегин Келли уволили с NBC, это подтверждается в официальном заявлении телеканала.

«Стороны разрешили противоречия, и Мегин Келли больше не является сотрудником NBC», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала. Там, однако, не уточнили сумму, в которую обошлось увольнение ведущей.

По информации The Hollywood Reporter, компания выплатила ей 69 млн долларов – оставшуюся часть зарплаты по трехлетнему контракту. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники утверждает, что сумма, выплаченная за увольнение, не превысила 30 млн долларов.

Напомним, камнем преткновения в ходе переговоров об увольнении телеведущей была многомиллионная сумма еще не истекшего контракта Келли. Трудовой контракт стоимостью в 69 млн долларов был заключен на три года и был очень дорогим даже по меркам американского ТВ. На момент увольнения шел только второй год после заключения договора.

Руководство NBC убрало Келли из кресла телеведущей после ее высказываний о том, что белым людям можно изображать африканцев на Хеллоуин. Эти высказывания некоторые сочли расистскими. Келли извинилась. Однако главной причиной расставания со звездой назвали низкие рейтинги ее программ.

В июне 2017 года Владимир Путин дал Келли интервью на тему российско-американских отношений. Кроме того, она была модератором пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею пригласить работать американскую телеведущую Мегин Келли в российское СМИ, отмечал ее высокую зарплату в США.