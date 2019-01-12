Полиция задержала укравшего электронное оборудование из госдепартамента вора в США

В США полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже десятков мобильных телефонов и другого электронного оборудования из помещений двух объектов, принадлежащих госдепартаменту, сообщают американские СМИ.

Подозреваемым оказался 42-летний Джоэл Энрикес-Буэно без постоянного места жительства; по версии следствия, на минувшей неделе мужчина проник в несколько зданий госдепартамента, которые расположены в Вашингтоне и соседнем Арлингтоне (штат Вирджиния), передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Мужчину задержали, когда он пытался продать украденное оборудование в ресторане в Вирджинии. Отмечается, что почти все похищенные устройства были обнаружены.

Подозреваемому предъявили обвинение в краже в крупных размерах, краже в крупных размерах с целью сбыта, проникновении со взломом, а также в том, что он выдавал себя за другого в беседе с задержавшими его полицейскими Арлингтона.

При этом до сих пор остается неясным, почему он выбрал своей целью объекты госдепартамента, расположенные на противоположных берегах реки Потомак.

Также пока непонятно, решился ли Энрикес-Буэно на преступление из-за частичной приостановки работы федерального правительства; если это так, то он, вероятно, мог не знать, что сотрудники службы дипломатической безопасности (силового подразделения госдепа, имеющего статус самостоятельной федеральной правоохранительной структуры) продолжают работать.

Источник The Washington Post не сообщил, удалось ли подозреваемому пройти через пост охраны, чтобы проникнуть на объект в Вашингтоне. При этом в Арлингтоне он смог проникнуть в хорошо охраняемое высотное офисное здание госдепартамента, вход в которое осуществляется строго по предъявлению удостоверения.

Как сообщили в полиции, Энрикес-Буэно «смог незаметно прошмыгнуть за спиной» одного из работников и попасть на верхний этаж здания. Там он украл 53 электронных устройства, в том числе 44 мобильных телефона – как личных, так и находящихся на балансе государства.

Отмечается, что не ясно и то, почему так много аппаратов находилось в одном месте. Полиция отказалась сообщить, какие еще электронные устройства были украдены.

Указывается, что подозреваемый пошел в ресторан Арлингтона, расположенный менее чем в 800 м от места преступления, и попытался продать похищенное. В ходе патрулирования в этом районе полицейские обнаружили человека, похожего по описанию на разыскиваемого вора, и задержали его.

Удалось вернуть все украденное оборудование, за исключением одного комплекта наушников.

Госдепартамент не считает, что похищенные телефоны могли содержать какие-либо секретные данные.