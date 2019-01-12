В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку

Мэр Оттаве Джим Уотсон и шеф городской полиции Шарль Бордело сообщили, что в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в канадской столице погибли три человека, еще 23 пострадали.

По данным городской полиции, авария произошла на транзитной станции района Вэстборо около 15.50 (23.50 мск), передает РИА «Новости».

Мэр уточнил, что два человека погибли внутри автобуса, один на остановке. Он также рассказал, что верхний уровень автобуса был поврежден, несколько находившихся там людей некоторые время были заблокированы.

Водителем автобуса оказалась женщина, она задержана.

Представитель транспортной службы уточнил, что замечаний к техническому обслуживанию автобуса не было.

Напомним, в ноябре минувшего года двухэтажный автобус протаранил толпу на остановке в Лондоне.