Госдеп решил ослабить ограничения на поставки гуманитарной помощи КНДР

Госдепартамент США решил ослабить введенные ранее односторонние ограничения на предоставление КНДР гуманитарной помощи, сообщил американский журнал Foreign Policy.

По сведениям источников в американском внешнеполитическом ведомстве, речь идет об отмене ограничений на поездки в республику сотрудников американских гуманитарных организаций и о расширении списка предметов для оказания гуманитарной помощи, которые разрешено ввозить на территорию КНДР, передает ТАСС.

Власти Соединенных Штатов неоднократно откладывали отправку в КНДР хирургического оборудования для больниц, контейнеров для молока, предназначенных для детских домов, а также средств для борьбы с туберкулезом и малярией из-за решения госсекретаря Майка Помпео резко ограничить объем предоставляемой Пхеньяну помощи в связи с замедлением темпов американо-северокорейских переговоров.

Однако, по данным журнала, ослабление ограничений полноценно вступит в силу только после возобновления работы американского правительства, так как Госдепартамент пока остается без финансирования.

При этом, по сведениям источников издания, решение ослабить введенные ранее ограничения в отношении КНДР не относится к мерам, принятым в прошлом году американскими министерствами по ужесточению финансовых санкций в отношении Пхеньяна.

Напомним, в конце прошлого года Северная Корея пригрозила США отказом от денуклеаризации в случае продолжения политики санкций и давления.

Напомним, в ноябре 2018 года Совбез ООН уже ослабил санкции против КНДР.