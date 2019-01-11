Франция и Япония выступили за развитие контактов с Россией на высоком уровне

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Франции и Японии на встрече во французском Бресте выступили за развитие диалога с Россией на высоком уровне, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.

«У двух стран общий интерес к поддержанию постоянного диалога на высоком уровне с Россией», – заявили в МИД Франции после встречи, передает ТАСС.

Одновременно стороны выразили приверженность заявлению стран G7 относительно ситуации в Керченском проливе. «Франция и Япония повторяют свой призыв к сдержанности, уважению международного права и предотвращению новой эскалации», – подчеркивается в заявлении.

В нем также отмечается, что «две страны напоминают об их приверженности необходимости выполнения Минских соглашений всеми заинтересованными сторонами». Главы МИД и Минобороны Франции и Японии также выразили поддержку «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия, Франция) и трехсторонней контактной группы.

Напомним, 2 января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине «с учетом украинской провокации в Керченском проливе».

В ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России, после чего были задержаны в районе Керченского пролива. После этого на Украине пообещали продолжить провокации на море.