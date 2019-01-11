Глава МИД Германии собрался в Москву для обсуждения ДРСМД

Глава МИД ФРГ Хайко Маас на новогоднем приеме Восточного комитета германской экономики объявил, что в январе намерен совершить визит в Москву, чтобы обсудить будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и экономические реформы в России.

«Я отправлюсь в этом месяце еще раз в Москву, чтобы обсудить с моим коллегой не только будущее ДРСМД, но и экономические реформы в России», – цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства Германии.

Между тем в интервью журналу Der Spiegel Маас признал, что шансы на сохранение ДРСМД невелики, однако пообещал, что Германия приложит все усилия, чтобы сохранить соглашение.

По его словам, «сейчас нужно склонить российскую сторону к прояснению обвинений [в нарушении договора] и восстановлению приверженности соглашению».

Маас подчеркнул, что в случае, если сохранить ДРСМД не удастся, следует избежать новой гонки ядерных вооружений. «Мы на всех уровнях поддерживаем контакт с США и Россией, я уже много раз говорил с российским министром Сергеем Лавровым, и буду точно и дальше с ним это обсуждать», – сказал глава МИД Германии.

«Времена холодной войны миновали, – считает он. – Мы не можем отвечать на вопросы безопасности сегодняшнего дня идеологией устрашения прошлого столетия».

Одновременно он подчеркнул необходимость заключения нового соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало не только Россию и США, но и другие страны, например, Китай, а также оговаривало бы применение новых видов оружия, в том числе автономные боевые системы.

«Мы хотим сохранить договор и одновременно использовать наше место в Совете Безопасности ООН для запуска инициативы по созданию новой международной архитектуры контроля над вооружениями», – сообщил Маас.

Напомним, в минувшее воскресенье Маас призвал Москву пойти на уступки в споре по ДРСМД. Между тем в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не нарушала обязательства по договору. При этом в Москве предупреждали, что Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае размещения в Европе запрещенных американских ракет.