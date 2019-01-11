Глава МИД Германии собрался в Москву для обсуждения ДРСМД

Взгляд
11 января, пятница  |  Последнее обновление — 23:19  |  vz.ru
Разделы

Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

В Минске призывают забыть о договоре Лукашенко – Ельцина 1999 годаФото: Владимир Родионов/РИА «Новости»
Лукашенко назвал разговоры о слиянии с Россией «притянутыми за уши». Одновременно он предупредил Москву – она может потерять единственного западного союзника. Что заставило «батьку» после долгих и тяжелых переговоров вновь разразиться резкими заявлениями? Возможно, дело не только в экономических трениях, но и в боязни того, что «Кремль готовит преемника» на выборах 2020 года? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинцев принудили к сексу по европейским нормам

С 11 января все украинские мужчины де-факто теряют презумпцию невиновностиФото: DanitaDelimont/Global Look Press
Если между двумя гражданами назревает половой акт, отныне они обязаны притормозить, задержать дыхание и сперва выполнить официальную процедуру – дать другу юридически значимое согласие на соитие. В противном случае один из партнеров может наутро пойти в полицию и пожаловаться на изнасилование. Этот безумный закон Киев зачем-то скопировал в Швеции, очень уж хотел понравиться Западу. Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко

Проект строительства стены Дональд Трамп решил довести до логического концаФото: Leah Millis/Reuters
Президент США Дональд Трамп готов ввести в стране чрезвычайное положение в связи с «гуманитарным кризисом». Прекратить этот кризис, по его мнению, способно лишь строительство стены на границе с Мексикой, финансирование которого блокируют демократы в Конгрессе. Попытки президента договориться с парламентариями зашли в тупик. Поможет ли Трампу введение режима ЧП обыграть своих оппонентов? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

Андрей Бабицкий, журналист
Формула «нацизма на Украине нет» основана на нежелании учитывать весь объем факторов, определяющих существование этого несостоявшегося государства. Он там есть, но прикровенный, вынужденно маскирующий свою сущность. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Нацисты не играют в «рыцарские турниры»

Егор Холмогоров, Публицист
Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
      Подробности...

      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
      Подробности...

      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Озвучены имена претендентов от России на участие в «Евровидении-2019»
          ГИБДД подсчитала погибших и раненых за новогодние каникулыОчередная чиновница отметилась «недопустимым высказыванием»Новак рассказал, как будут расти цены на бензинИсторик подсчитал потери Красной армии при прорыве блокады Ленинграда
          Названо ключевое условие для решения проблемы мирного договора с ЯпониейМИД Украины сказал, где должны голосовать находящиеся в России украинцыУкраинский министр назвал Крымский мост бутафориейАбрамович в 2018 году увеличил финансирование «Челси» вдвое
          Главного фигуранта дела об убийстве Вороненкова похитили со стрельбой в МосквеЭксперты предсказали Лукашенко фиаско на американском направленииПрезидент Грузии решила не поздравлять Украину с томосомМуж и жена из России умерли в Камбодже с разницей в один день

          Главная тема


          Магнитогорск: "С нами мороки больше, чем с мертвыми"

          «Он мне надоел»


          Анатолий Шарий рассказал о планах засудить Порошенко

          скандальное дело


          Обвиняемые в изнасиловании омского фельдшера рассказали свою версию событий

          армия и вооружения


          В Египте сравнили Т-90 с «Абрамсом»

          Видео

          согласие на соитие


          Украинцев принудили к сексу по европейским нормам

          преждевременные выводы


          Зачем России нужна военная база в центре Африки

          военный космос


          Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

          бывший ссср


          Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией

          «Мертвая голова»


          На Украине начинают гордиться нацистской символикой

          Новая мораль


          Антон Крылов: Революций без секса не бывает

          Мировой гегемон


          Дмитрий Дробницкий: Неудачи Лондона создали национальный миф США

          Культурный слой


          Екатерина Ракитина: Почему мы любим и ненавидим советское кино

          на ваш взгляд


          Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?

          Глава МИД Германии собрался в Москву для обсуждения ДРСМД

          11 января 2019, 22:40

          Текст: Антон Никитин

          Версия для печати

          Глава МИД ФРГ Хайко Маас на новогоднем приеме Восточного комитета германской экономики объявил, что в январе намерен совершить визит в Москву, чтобы обсудить будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и экономические реформы в России.

          «Я отправлюсь в этом месяце еще раз в Москву, чтобы обсудить с моим коллегой не только будущее ДРСМД, но и экономические реформы в России», – цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства Германии.

          Между тем в интервью журналу Der Spiegel Маас признал, что шансы на сохранение ДРСМД невелики, однако пообещал, что Германия приложит все усилия, чтобы сохранить соглашение.

          По его словам, «сейчас нужно склонить российскую сторону к прояснению обвинений [в нарушении договора] и восстановлению приверженности соглашению».

          Маас подчеркнул, что в случае, если сохранить ДРСМД не удастся, следует избежать новой гонки ядерных вооружений. «Мы на всех уровнях поддерживаем контакт с США и Россией, я уже много раз говорил с российским министром Сергеем Лавровым, и буду точно и дальше с ним это обсуждать», – сказал глава МИД Германии.

          «Времена холодной войны миновали, – считает он. – Мы не можем отвечать на вопросы безопасности сегодняшнего дня идеологией устрашения прошлого столетия».

          Одновременно он подчеркнул необходимость заключения нового соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало не только Россию и США, но и другие страны, например, Китай, а также оговаривало бы применение новых видов оружия, в том числе автономные боевые системы.

          «Мы хотим сохранить договор и одновременно использовать наше место в Совете Безопасности ООН для запуска инициативы по созданию новой международной архитектуры контроля над вооружениями», – сообщил Маас.

          Напомним, в минувшее воскресенье Маас призвал Москву пойти на уступки в споре по ДРСМД. Между тем в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не нарушала обязательства по договору. При этом в Москве предупреждали, что Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае размещения в Европе запрещенных американских ракет.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............