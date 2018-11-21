Сванидзе высказался об идее приравнять авторов фейков к уголовникам

«У нас не война, чтобы расстреливать паникеров», – заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Николай Сванидзе, комментируя появление петиции с требованием уголовного наказания для авторов фейков о трагедии в Магнитогорске.

Артем Солдатенков направил в Государственную Думу и Совет Федерации обращение, в котором подчеркнул, что трагедия в Магнитогорске стала шоком для миллионов россиян, однако некоторые отнеслись к этому цинично. В частности, украинский пранкер Евгений Вольнов, который, как указал автор, представляясь сотрудником МЧС, обзванивал жителей домов по улице Карла Маркса и сообщал о том, что в Магнитогорске состоятся теракты, а также просил предупредить об этом соседей по дому. Солдатенков выразил сожаление, что действия Вольнова остались безнаказанными, и потребовал ввести уголовную ответственность для распространителей подобных фейков.

Сванидзе отметил, что во время катастроф всегда появляется информация, не соответствующая действительности.

«Люди беспокоятся и волнуются: кто-то преуменьшает, кто-то преувеличивает, кто-то может на этом играть, кто-то – искренне интересоваться, а кто-то – свои гипотезы выстраивать и предлагать общественности. Для этого и существует интернет, это совершенно нормально», – заметил собеседник.

По мнению Сванидзе, данная петиция – следствие «все того же жестко охранительного тренда»: тащить и не пущать. «Все что можно – запретить, а за нарушение расстреливать. Это не дело, я категорически против этого», – возразил член СПЧ.

Сванидзе подчеркнул, что не является сторонником действий пранкеров, однако он не считает, что за свою деятельность распространители фейков должны нести уголовное наказание.

«Вольнов, Сильнов или Крупнов – меня совершенно не волнует, кто это. Но почему мы должны преследовать украинского пранкера? Чем лучше наши пранкеры, которые звонят иностранным лидерам и валяют дурака?» – поинтересовался Сванидзе.

«Пранкеры мне неприятны, и, на мой взгляд, они непорядочные люди, но это не значит, что их надо судить, наказывать и расстреливать», – заключил собеседник.

Напомним, на сайте Change.org появилась петиция, автор которой потребовал уголовного наказания для создателей фейков о трагедии в Магнитогорске. Петицию подписали более 2000 человек.