Начальство украинского оборонного завода заподозрили в махинациях с прицелами

Должностные лица украинского ПАО «Завод «Маяк», входящего в госконцерн «Укроборонпром», подозреваются в злоупотреблении служебными полномочиями и махинациях при закупке прицелов к минометам, говорится в решении Оболонского районного суда Киева.

Эти действия должностных лиц нанесли ущерб Украине в размере 2,72 млн гривен (свыше 96 тыс. долларов), отмечается в постановлении суда, передает РИА «Новости».

В документе говорится, что прокурор обратился в суд с ходатайством о доступе к документам предприятия, относящихся к хозяйственным отношениям с «Шепетовским ремонтным заводом», занимающимся ремонтом прицелов МПМ-44М, с ООО «Радиоаптека», занимающимся поставкой прицелов, и предприятием «Производственно-коммерческое предприятие «Маяк-Сервис» в части стоимости прицелов.

«Ходатайство обосновывается тем, что в уголовном производстве существует потребность в исследовании данных документов для установления обстоятельств уголовного преступления – причинения ПАО «Завод Маяк» как участника государственного концерна «Укроборонпром» имущественного ущерба в результате злоупотреблений при выполнении государственного оборонного заказа по приобретению прицелов МПМ-44М для минометов в количестве 78 штук на общую сумму 2,72 млн гривен (98,1 тыс. долларов)», – отмечается в документе.

Уголовное дело по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах» возбудили еще в июне 2018 года.

На заседании суда прокурор сообщила, что «Завод «Маяк» провел в июне 2018 года тендер на закупку прицелов для минометов, в нем победило ООО «Радиоаптека»; в то же время у последнего предприятия есть признаки фиктивности – нет юридического адреса, сайта и нет активных телефонов.

Предприятие поставило на оборонный завод прицелы без договора и расчетов за поставку.

Эти расчеты осуществило дочернее предприятие оборонного завода «Производственно-коммерческое предприятие «Маяк-Сервис» с другим поставщиком – ООО «Фирма Ренал». Кроме того, после доставки товара «Завод Маяк» отправил их для ремонта на «Шепетовский ремонтный завод».

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично, открыв временный доступ к документам, касающимся расчетов завода по дочернему предприятию «Маяк-Сервис» за июнь-ноябрь 2018 года.