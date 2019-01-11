В Минкомсвязи уточнили позицию по законопроекту о запрете оскорбления властей в Сети

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин уточнил позицию ведомства по законопроекту о запрете оскорбления властей в интернете.

«В заключении сказано, что Минкомсвязи не поддерживает законопроект в данной редакции. Прежде всего, нас смущает возможность расширенного толкования прописанных норм. Что касается самой концепции, то с ней, по нашему мнению, можно работать», – сообщил RNS Алексей Волин.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Министерство связи и массовых коммуникаций России не поддержало внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект об административном наказании за распространение информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству и госорганам.

14 января этот законопроект будет рассматриваться на расширенном заседании Государственной думы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала, как будут наказывать за фейки и оскорбление символов России в интернете.