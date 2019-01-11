Подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье арестован

Мужчина, подозреваемый в убийстве полицейского из Тверской области, арестован, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по Подольску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении обвиняемого в убийстве жителя Тверской области (ч. 1 ст. 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении регионального ГСУ СК.

Во время допроса мужчина дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах преступления.

В среду стало известно об убийстве в подмосковном Подольске сотрудника полиции по Тверской области Максима Дунаева. По этому факту ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело. В тот же день подозреваемого задержали. Им оказался житель Чувашии, ранее судимый за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.